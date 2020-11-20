«Единая Россия» приостановила членство в партии главы Кушнаренковского района

В связи с информацией о том, что глава Кушнаренковского района Руслан Гизатуллин подозревается в превышении должностных полномочий, 18 ноября 2020 года было приостановлено его членство в партии «Единая Россия», рассказали агентству «Башинформ» в пресс–службе регионального отделения партии. Поскольку Руслан Гизатуллин является секретарем местного отделения партии в районе, то на заседании президиума регионального политсовета планируется сложение данных полномочий. Заседание состоится сегодня, 20 ноября.

«Руслан Гизатуллин является членом «Единой России». Он также был в прошлом руководителем регионального исполкома партии. Нам, безусловно, неприятно узнать о том, что он подозревается в нарушении закона. Но мы не можем делать поспешные выводы и должны дождаться окончания всех оперативных действий. Партия в своей работе руководствуется уставом и действующим законодательством России. В зависимости от результатов мероприятий правоохранительных органов будут приняты дальнейшие меры согласно уставу «Единой России», — прокомментировал координатор регионального партийного проекта «Чистые руки» Илья Якупов.

В разговоре с агентством «Башинформ» глава администрации Кушнаренковского района Руслан Гизатуллин сказал, что, конечно же, принимает решение своих коллег по партии.

«Пока я не отвечу на все вопросы правоохранительных органов, мне нечего делать в партии», — отметил Руслан Гизатуллин.

«По факту возбужденного уголовного дела сообщаю, что в администрацию района поступило заявление юридического лица с просьбой предоставить в собственность через торги земельный участок. Заявление направлено в земельную комиссию для принятия решения, в состав которой я не вхожу. На заседании земельной комиссии принято решение об удовлетворении поступившего заявления, стоимость земельного участка определена на основании проведённой оценке независимого эксперта оценщика, так этого требует закон. Земельной комиссией заявление и решение комиссии направлены в комитет управления собственности министерства земельных и имущественных отношений Башкортостана. КУС МЗиО РБ подготовило проект постановления о проведении торгов и самостоятельно осуществило процедуру проведения открытых торгов по продаже земельного участка. По результатам с участником торгов заключён договор купли продажи. Претензии правоохранителей заключается в том, что сперва необходимо было предоставить данный земельный участок в аренду, а по истечению трёх лет инвестор мог бы выкупить данный земельный участок без торгов. Кроме этого, у них вызывают вопросы оценка земли независимым оценщиком. Администрацией района по факту случившегося проведена служебная проверка, устанавливается причина случившегося», — пояснил глава администрации Кушнаренковского района.

Он также прокомментировал и факт договора с коммерческой фирмой об аренде земли площадью 145 га в селе Первушино, которая предназначалась для сельскохозяйственного производства. Напомним, следователи считают, что глава администрации тем самым превысил свои должностные полномочия и по данному факту заведено уголовное дело.