Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии новый закон не позволит мошенникам и похитителям людей избираться депутатами Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии вступил в силу закон, расширяющий перечень преступлений, при судимости за которые нельзя избираться депутатом в органы государственной власти и местного самоуправления.

Как пояснил председатель Государственного Собрания – Курултая РБ Константин Толкачев, такие ограничения уже были установлены в отношении тех, кто осужден за тяжкие, особо тяжкие, экстремистские преступления. Сейчас перечень пополнился менее тяжкими статьями.

«Вступивший в силу закон закрепляет в этом перечне еще порядка пятидесяти статей Уголовного кодекса РФ, которые формально считаются менее тяжкими, но с этической точки зрения их меньшая тяжесть весьма условна», — отметил председатель Госсобрания РБ.

Теперь запрещается выдвигать свою кандидатуру тем, кто осужден за такие преступления, как кража, грабеж, мошенничество, наркоторговля, контрабанда алкоголя, похищение человека, склонение к самоубийству детей и женщин, угроза убийством, фальсификация избирательных документов и ряд других преступлений.

«Подобные пятна в биографии точно не согласуются с моральным обликом человека, которому избиратели готовы доверить свои голоса. Уверен, новый закон встретит большую общественную поддержку», — подчеркнул Константин Толкачев.