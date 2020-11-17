Фото: пресс - служба главы Башкортостана Власти Башкирии готовятся к запуску Центра управления республикой Фото: пресс - служба главы Башкортостана

Запуск Центра управления республикой (ЦУР) позволит координировать все направления жизнедеятельности Башкортостана, помогать оперативно выявлять проблемы, устранять их причины, отслеживать тренды для принятия необходимых управленческих решений. Об этом на совещании, посвященном техническому запуску ЦУРа, рассказали начальник управления Главы Башкортостана по социальным коммуникациям Елена Прочаковская и её заместитель Алексей Дербеко.

Башкортостан стал одним из регионов Российской Федерации, перенявших опыт Московской области по организации оперативного реагирования на обращения граждан, а также отслеживания динамики изменения ситуации.

«Скоро мы запустим работу Центра управления республикой. Пока он базируется на нескольких площадках. После Нового года все службы ЦУРа будут в одном здании. Здесь, кроме обращений жителей, есть очень важная функция по улучшению работы госучреждений. Например, в Стерлитамаке компьютерный томограф вышел из строя или работает с 9:00 до 16:00. Этой информацией должны быстро распорядиться те, кто имеет право принимать чёткие решения. Задача – скоординировать действия, чтобы на жителях технические сбои никаким образом не отразились. При этом необходимо чётко понимать и то, каким образом решится вопрос с тяжёлой медицинской техникой. ЦУР позволит нам понимать обстановку и по другим вопросам. Например, по уборке улиц, общественной безопасности и т.д. Это большая работа. Очень важно, чтобы по всем выявленным моментам мы регулярно получали аналитические выводы по улучшению работы органов власти», — отметил Радий Хабиров.

«Это будет своеобразный проектный офис, который объединит все министерства и комитеты, все управления Главы республики. То есть в одном месте будут сконцентрированы все механизмы для решения возникающих проблем, – отметил премьер-министр правительства Андрей Назаров. – Структура эта хороша тем, что помогает обеспечить координацию разрозненных правительственных подразделений на новом – цифровом – уровне. Сейчас с помощью современных технологий можно всё это существенно улучшить. Информации, которой мы оперируем, становится всё больше, и её надо систематизировать».

Справка

Одними из составляющих ЦУРа будут роботизированная система «Инцидент менеджмент» и «Платформа обратной связи», которые уже есть в Башкортостане. Так, с этапа запуска, с октября 2018 года, в системе «Инцидент менеджмент» закрыли 126 704 обращения жителей. Из них 48 912 обращений отработали в 2020 году.

Наибольшее количество обращений с 1 января по 16 ноября 2020 года поступило по темам: состояние дорог (8 791 обращение), соцобслуживание (8 386 обращений), здравоохранение (6 527 обращений, из них 2 588 обращений по коронавирусу). Наибольшее количество обращений написали жители Уфы (21 945 обращений), Стерлитамака (2 926 обращений) и Уфимского района (2 132 обращения).

«Платформа обратной связи» с 1 января по 16 ноября 2020 года отработала 1 645 обращений жителей республики в адрес министерств, ведомств и муниципалитетов.