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Башкирия получит 15 млрд руб. на развитие первичного звена здравоохранения

ПОЛИТИКА

Минздрав Башкирии успешно провел заявочную кампанию и получит из федерального бюджета 15 млрд руб. на развитие первичного медицинского звена до 2024 года. Об этом сообщил на оперативном совещании в правительстве Глава республики Радий Хабиров.

«Таким образом, у нас есть все возможности выйти к 2024 году с абсолютно модернизированной системой здравоохранения. Особенно это касается сельских территорий. Мы стараемся сохранить наше село. Где бы я ни был на открытии ФАПов — это всегда большая радость для людей. Нужно продолжать эту работу — строить новые качественные фельдшерские пункты и находить для них кадры», — сказал Глава Башкирии и поручил к следующей оперативке подготовить информацию о планах распределения средств на 2021 год.

ИА «Башинформ»
Теги: первичное звено, здравоохранение
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