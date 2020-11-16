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В Башкирии бесплатные лекарства для лечения коронавируса на дому начнут выдавать 17 ноября

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии бесплатные лекарства для лечения коронавируса на дому начнут выдавать 17 ноября Фото: Олег Яровиков

На склады «Башфармации» поступили первые препараты для лечения новой коронавирусной инфекции, закупленные на федеральные средства для амбулаторных пациентов. Напомним, республика получила на эти цели более 150 млн рублей (помощь для 19 тысяч пациентов). По словам министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина, в наличии имеются противовирусные препараты на 1 100 человек, антибактериальные – на 2 тысячи.

«С учетом уровня заболеваемости, мы планируем обеспечивать лекарствами не менее 5 тысяч пациентов в месяц с подтвержденным COVID-19 или с подозрением на него. В приоритете будут заболевшие тяжелой и средней формой инфекции, в том числе и с вирусной пневмонией», — пояснил Максим Забелин.

Контролировать прием лекарств будет лечащий врач и специалисты контакт-центра, куда ежедневно поступает до пяти тысяч звонков. Выдача бесплатных препаратов для лечащихся на дому начнется с 17 ноября.

Глава Башкирии Радий Хабиров подчеркнул, что ситуация по COVID-19 в регионе «стабильно тяжелая».

«Прошу в запасе держать коечный фонд, всегда иметь лекарственные средства, чтобы в затяжные новогодние и рождественские праздники все это было», — сказал руководитель региона.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что в Башкирии количество инфицированных COVID-19 достигло 12 444 человек.

ИА «Башинформ»
Теги: Радий Хабиров, коронавирус
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