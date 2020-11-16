Фото: Олег Яровиков Глава Башкирии сообщил, когда примут решение о новогодних ограничениях Фото: Олег Яровиков

До конца текущей недели правительство Башкирии примет решение о том, как республика будет встречать Новый год в условиях распространения COVID-19. Об этом в понедельник на оперативном совещании в республиканском правительстве заявил глава региона Радий Хабиров.

«Новый год — это в целом большое событие, а в контексте коронавирусной инфекции оно само по себе таит и определенные угрозы. Надо понять, какие меры регулирования мы будем принимать, если будем. Как будем соблюдать санитарно-эпидемиологический режим, что предложим людям и как это все проведем», — сказал Радий Хабиров.

Решение о проведении Нового года в Башкирии будет принято на этой неделе, на заседании Оперативного штаба.

Как пояснил руководитель республики, оно «соответственно определит, какие нормы, какие запреты или отсутствие запретов будет на Новый год».

В ряде регионов решения о встрече и проведении Нового года уже приняты.

«Элементарно простой вопрос: будем детские елки проводить или нет. И таких вопросов очень много, и нам на этой неделе уже нужно подготовиться», — добавил Хабиров.