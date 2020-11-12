Фото: Владимир Куликов, Vk Назначен мэр Стерлитамака Фото: Владимир Куликов, Vk

В Стерлитамаке 12 ноября на IV заседании Совета городского округа пятого созыва депутаты открытым голосованием единогласно поддержали кандидатуру Владимира Куликова на должность мэра города.

Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, конкурсная комиссия рекомендовала к рассмотрению трёх кандидатов, которые предоставили все необходимые документы и получили положительное заключение экспертной комиссии Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Башкортостан» о соответствии уровня знания законодательства: Дамира Абдрахимова, Владимира Куликова, Александра Потапова. Их кандидатуры подходили по всем требованиям Закона РБ «О местном самоуправлении в Республике Башкортостан» и Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации Стерлитамака.

В итоге Совет решил назначить Владимира Куликова на должность главы города по контракту.