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12 ноября Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Назначен мэр Стерлитамака

ПОЛИТИКА
Фото: Владимир Куликов, Vk

Назначен мэр Стерлитамака Фото: Владимир Куликов, Vk

В Стерлитамаке 12 ноября на IV заседании Совета городского округа пятого созыва депутаты открытым голосованием единогласно поддержали кандидатуру Владимира Куликова на должность мэра города.

Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, конкурсная комиссия рекомендовала к рассмотрению трёх кандидатов, которые предоставили все необходимые документы и получили положительное заключение экспертной комиссии Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Башкортостан» о соответствии уровня знания законодательства: Дамира Абдрахимова, Владимира Куликова, Александра Потапова. Их кандидатуры подходили по всем требованиям Закона РБ «О местном самоуправлении в Республике Башкортостан» и Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации Стерлитамака.

В итоге Совет решил назначить Владимира Куликова на должность главы города по контракту.

ИА «Башинформ»
Теги: назначения
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