Фото: kremlin.ru / пресс-служба президента РФ Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина в этом году пройдет с элементами прямой линии Фото: kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина в этом году пройдет в «необычном формате» и будет включать в себя элементы прямой линии, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Действительно, мы уже готовим ежегодную пресс-конференцию президента Путина. Конечно, в силу понятных причин это будет необычный формат», — цитирует слова Пескова ТАСС. Отвечая на уточняющий вопрос, будут ли в новом формате предусмотрены элементы прямой линии, представитель Кремля сказал: «Он [такой замысел] сохраняется, действительно, будет так».

Пресс-секретарь также пообещал дополнительно сообщить о дате проведения мероприятия, а также детально рассказать о его предполагаемом формате.