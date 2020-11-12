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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина в этом году пройдет с элементами прямой линии

ПОЛИТИКА
Фото: kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина в этом году пройдет с элементами прямой линии Фото: kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина в этом году пройдет в «необычном формате» и будет включать в себя элементы прямой линии, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Действительно, мы уже готовим ежегодную пресс-конференцию президента Путина. Конечно, в силу понятных причин это будет необычный формат», — цитирует слова Пескова ТАСС. Отвечая на уточняющий вопрос, будут ли в новом формате предусмотрены элементы прямой линии, представитель Кремля сказал: «Он [такой замысел] сохраняется, действительно, будет так».

Пресс-секретарь также пообещал дополнительно сообщить о дате проведения мероприятия, а также детально рассказать о его предполагаемом формате.

ИА «Башинформ»
Теги: пресс-конференция, Владимир Путин
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