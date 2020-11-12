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В Челябинской области строится инфекционный центр по аналогии с ковид-госпиталем в Зубово

ПОЛИТИКА
Фото: соцсети

В Челябинской области строится инфекционный центр по аналогии с ковид-госпиталем в Зубово Фото: соцсети

В Челябинской области строится инфекционный центр по аналогии с ковид-госпиталем в Зубово в Уфимском районе Башкирии. Об этом в соцсетях рассказал глава республики Радий Хабиров.

«...ничего не напоминает? С удовольствием говорю, что наш проект инфекционной больницы начинает появляться в других субъектах РФ. Например, как на этом фото — в Челябинске. Мы желаем нашим добрым соседям успеха в борьбе с самым серьезным для всех нас вызовом и надеемся, что проектные решения госпиталя одобрят наши челябинские коллеги и жители. А в целом, интерес к нашему проекту госпиталя проявили более чем 10 субъектов РФ. Так что наш родной цветок башкирского курая будет скоро виден с высоты во многих регионах России. А мы оперативно строим уже второй такой. Он очень нужен. И практика показала, что наш проект исключительно удобен и эффективен в борьбе с коронавирусом», — сообщил он.
Напомним, 1 декабря в Стерлитамаке будет сдан второй в Башкирии инфекционный центр. На его строительство из бюджета Башкортостана выделено 2,195 млрд рублей, из них на строительно-монтажные работы — 1,4 млрд рублей, на приобретение медицинского и иного оборудования, мебели, прочего хозяйственного инвентаря и автотранспорта — 795,6 млн рублей.

В проект заложено детское и родильное отделение, в приемном блоке разместят пациентов, у которых окончательный диагноз еще не установлен. Также в стерлитамакском инфекционном центре заложено хирургическое отделение, где врачи смогут проводить операции пациентам с COVID-19 и другими инфекциями. Предусмотрено также общежитие для медиков на 40 мест.

Уфимский инфекционный центр обошелся бюджету в 3,5 млрд рублей и был построен в рекордные сроки — менее чем за два месяца.

ИА «Башинформ»
Теги: Радий Хабиров
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