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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Глава Башкирии Радий Хабиров введет ограничения на новогодние праздники

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Глава Башкирии Радий Хабиров введет ограничения на новогодние праздники Фото: Олег Яровиков

Радий Хабиров принял решение об ограничениях на предстоящие новогодние праздники. Связаны они с санэпидобстановкой в регионе по новой коронавирусной инфекции, сообщает телеграм-канал «Подслушано в Башкирии» со ссылкой на источник в администрации руководителя региона.

В частности, глава Башкирии намерен запретить чиновникам республиканского и муниципального уровня устраивать корпоративы. Все остальные смогут отметить приближение 2021 года в кругу коллектива, который не превышает по численности 50 человек. Заведение после праздника придется покинуть до 24.00.

Несмотря на то, что Москва отменила все массовые новогодние и рождественские гулянья до 15 января, в Башкирии решили оставить для развлечений уличные ёлки и горки.

Официальные заявления по данному вопросу еще не опубликованы.

ИА «Башинформ»
Теги: новогодние праздники, Радий Хабиров
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