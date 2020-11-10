Руководитель администрации Главы Башкирии Александр Сидякин сдал плазму

Фото: Олег Яровиков













Фото: Олег Яровиков

Руководитель администрации Главы Республики Башкортостан Александр Сидякин сдал плазму. Сегодня он побывал на Республиканской станции переливания крови (ГБУЗ РСПК).

Как сообщили в РСПК, в рамках визита Александр Геннадьевич стал донором антиковидной плазмы, а также ознакомился с работой учреждения. Он поблагодарил доноров, оказывающих неоценимую помощь нуждающимся.

В непростых условиях пандемии коронавируса работа Службы крови продолжается, применяются все необходимые противоэпидемические меры по защите, как персонала, так и доноров.

«Мы приглашаем потенциальных доноров на донацию и напоминаем, что это безопасно. На сегодняшний день потребность медицинских организаций республики в компонентах крови полностью удовлетворяется, но в тоже время потребность в донорах с каждым днем не снижается. Также мы приглашаем всех переболевших COVID-19, не имеющих противопоказаний к донорству, на донацию иммунной плазмы. Прием данного компонента крови осуществляется на базе ГБУЗ РСПК и в филиалах в городах: Стерлитамак, Октябрьский, Нефтекамск и Белорецк», — отметили сотрудники РСПК.

Кто может стать донором антиковидной плазмы, можно уточнить на сайте учреждения.