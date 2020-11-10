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Глава Башкирии поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

ПОЛИТИКА
Фото: соцсети

Глава Башкирии поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником Фото: соцсети

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил сотрудников органов внутренних дел с их профессиональным праздником, ежегодно отмечаемым 10 ноября.

Как написал в своем аккаунте Радий Хабиров, даже самые самоуверенные люди в случае опасности сразу зовут на помощь полицию.

«В жару и в холод эти ребята делают свою работу. Тяжелую, неблагодарную. И редко слышат доброе слово в ответ. Сегодня я хочу от души поблагодарить их за огромные усилия по охране правопорядка. Крепко жму руку каждому полицейскому. С Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации вас!», — написал на своей странице в соцсетях глава Башкирии.
День сотрудника органов внутренних дел России (до 1991 года — День советской милиции; до 2011 года — День российской милиции) — профессиональный праздник сотрудников МВД.

После вступления в силу 1 марта 2011 года Федерального закона «О полиции» указом президента России от 13 октября 2011 года название праздника изменено на «День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации».

ИА «Башинформ»
Теги: День сотрудника органов внутренних дел РФ
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