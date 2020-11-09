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«Башкорт» фактически перерастает в организованную преступную группировку: мнение

ПОЛИТИКА

Запрещенная в России общественная организация «Башкорт» фактически перерастает в организованную преступную группировку, считает председатель центра противодействия коррупции в Башкирии Илья Якупов.

«На примере событий в Кармаскалах, прошедших в минувшие выходные, мы видим, как запрещенная по решению суда в России организация «Башкорт» фактически перерастает в организованную преступную группировку. А как иначе можно объяснить «разборки», на которые приехали представители этой организации в количестве около 70 человек. Всё это напоминает попытку завладеть контролем над чужим бизнесом в стиле 1990-х. И совершенно не важно, кто по национальности стороны конфликта. Тут речь не о межнациональных вопросах, а откровенно о бандитизме и криминале. Поэтому хочу сказать, что правоохранительные органы сработали тут оперативно, на упреждение возможных негативных последствий. Профилактическая операция была направлена на предупреждение эскалации конфликта и позволила многим участникам отделаться административными наказаниями. Хотя не исключено, что ряд задержанных будут привлечены и к уголовной ответственности. Это решит следствие», — сказал Якупов.

Напомним, в ходе спецоперации силовиков в Кармаскалах задержано 37 человек, в частности, члены запрещенной по решению суда на территории России общественной организации «Башкорт». У задержанных изъяты оружие и боеприпасы. По версии следствия, они планировали спровоцировать конфликт с предпринимателями армянского происхождения, проживающими в Кармаскалах, по вопросу контроля над их бизнесом.

По данным источника в правоохранительных органах, по этому факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Подробности в интересах следствия пока не раскрываются.

Также возбуждено уголовное дело в отношении Рамили Саитовой, которая заявляла о необходимости снести кресты и выселить из Башкирии лиц определенной национальности, по ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремизму), по которой предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы. Женщина арестована на 2 месяца.

ИА «Башинформ»
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