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В Башкирии вводят обязательный режим самоизоляции для пенсионеров

ПОЛИТИКА
Фото: Валерий Шахов

В Башкирии вводят обязательный режим самоизоляции для пенсионеров Фото: Валерий Шахов

С 10 ноября для жителей республики старше 65 лет, а также людей, страдающих хроническими заболеваниями, вводится режим обязательной самоизоляции. Соответствующие изменения в указ «О введении режима «Повышенная готовность» на территории Башкирии в связи с угрозой распространения COVID-2019» будут внесены сегодня.

«Это значит обязательно находиться дома вне определенного промежутка времени или по уважительной причине, — пояснил в понедельник на оперативном совещании в правительстве Глава Башкирии Радий Хабиров. — Иное будет наказываться в административном порядке».
С 11 до 13 часов режим самоизоляции не действует. В эти два часа пожилые люди смогут прогуляться, сходить в магазины и т.д.

«Все остальное — в рамках режима самоизоляции», — подчеркнул Хабиров. — При этом мы допускаем, что некоторые наши ветераны очень нужны на том или ином производстве. В этом случае у такого пожилого сотрудника должна быть справка предприятия, что он необходим на рабочем месте».
Кроме того, в республике вновь должна начаться активная работа по оказанию помощи пожилым и людям, страдающим хроническими заболеваниями, отметил он.

«Очень важно за сегодня развернуть по республике штабы «Единой России», чтобы пожилой человек мог получить помощь от волонтеров. Работа, которую предстоит сделать сейчас, еще сложнее и масштабнее, чем это было весной», — сказал глава Башкирии.

Галина Бахшиева
Теги: коронавирус
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