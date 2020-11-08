Александр Ющенко: Возникший конфликт в Башкирии должен быть погашен максимально быстро

Депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко требует погасить назревающий межконфессиональный конфликт в Башкирии. Так он прокомментировал конфликт в Кармаскалинском районе между предпринимателями армянского происхождения и членами запрещенной в России организации «Башкорт».

«В условиях нестабильных межнациональных процессов, межэтнических и религиозных противостояний в Европе такие ситуации в нашей стране необходимо сразу пресекать. Нужно понимать, что сейчас мы вступаем в очень серьезную эпоху, когда все те внутренние противоречия, которые ранее существовали в нашей многонациональный стране, будут максимальным образом использоваться против нас внешними силами. Нас будут пытаться ломать. Будет использован именно этот фактор межнациональной розни, как наиболее уязвимая сторона. А питательная среда для межнациональной розни — это всегда социальная несправедливость, которая заставляет одних людей смотреть на других и думать, кто кого обделил. А если мы сойдемся в кровавой схватке и начнем убивать друг друга, то исполним главное желание тех, кто мечтает развалить Россию. Русский националист, кавказский националист, башкирский националист, татарский националист… — это такой оптимальный сценарий для них. Мы видели, как это происходило в Югославии. Любыми способами внешние силы будут разжигать это противостояние между разными национальностями», — сказал он.

По мнению депутата, государство должно приложить максимальные усилия, чтобы деактивировать попытки разрушить межнациональное единство в стране. Единственный способ противодействовать этому процессу — это вернуться к формированию идеологии.

«Эта идеология не может быть основана на идее нации, этноса или конфессии. Это должна быть идеология справедливости, которая в нашей стране была ещё совсем недавно, — говорит депутат. — Русские, татары, башкиры и еще десятки представителей других национальностей сидели за одной партой в школе, за одним столом в доме, и никто никого не делил. Нужно вернуть наш опыт межэтнического благополучия. Необходимо всячески избегать вот этих ловушек, которые для нас уже расставлены. Нужно выйти из западни, в которой мы уже одной ногой находимся. Иначе они зальют нас нашей же кровью. Мы готовы противопоставить этому беспределу вот ту самую советскую дружбу народов. Где все по-честному, где есть справедливость. Мы получаем бумеранг от националистов, когда на государственном уровне мы фактически занимаемся тем же, чем сегодня развлекаются украинские националисты, обрушивая статуи Ленина, переименовывая улицы и вольно трактуя советскую историю. Если мы сами это делаем, то мы рано или поздно сами окажемся в аналогичной ситуации. Нас будут делить по национальному признаку, а мы будем стрелять друг в друга. Остановить это можно, делая ставку на экономические вопросы, вопросы социальной справедливости и социального равенства всех слоев населения», — считает депутат.