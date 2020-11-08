Марат Марданов: Инцидент в Кармаскалах (Башкирия) не несет угрозы дальнейшего разрастания

Инцидент в Кармаскалинском районе усилиями как правоохранительных органов, так представителей госорганов в целом локализован и не несет угрозы дальнейшего разрастания, считает кандидат политических наук, член Совета при Главе РБ по межнациональным отношениям Марат Марданов.

По его мнению, попытки заинтересованных сил связать в одно целое – защиту природного памятника и локальный бизнес-конфликт, свидетельствует о “попытке манипуляции и показывает лишь их желание спекулировать на экологии при решении своих личных задач”.

“Журналистам и экспертам сейчас важно не поддаваться на фейки и провокации, и помнить, что все мы ответственны за стабильность межнациональных отношений. Когда мы видим попытки провоцирования конфликтов на межнациональной почве со стороны националистов разного толка – это плохо, но, во всяком случае, понятно. Люди хотят заработать себе дешевый политический капитал, лишний раз заявить о себе в СМИ и эмоционально зарядить свою аудиторию. Куда более странно наблюдать ситуацию, когда конфликт криминальных или экономических интересов, подается в качестве межнационального. Хотелось бы напомнить некоторым «горе-экспертам», что в громко прозвучавшей в СМИ истории в Сибае в конце 2018 года имел место откровенный фейк, когда нетрезвые граждане начали драку между собой, а затем один из них обвинил в нападении на себя представителей одной из национальных общин. Ни один уважающий себя эксперт не назовет конфликтом на межнациональной почве и сугубо бытовую ситуацию в Белорецке, спровоцированную также одним человеком, находящимся не вполне в адекватном состоянии. Другой вопрос, что отдельные СМИ и националисты умудрились на пустом месте создавать масштабные инфоповоды, но зачем специалистам идти у них на поводу способствовать негативной политизации общества на этнической основе?”, — сказал он.

По словам г-на Марданова, мониторинг межнациональных отношений в Башкортостане проводится на постоянной основе.

“Да, он в значительной мере носит закрытый характер, но существующие риски и конфликтно-ориентированные акторы, и применяемые ими технологии, вполне известны. Аудитория радикальных националистов на самом деле не столь велика, но организована и заметна в социальных сетях. Вместе с тем, проводимые нашим исследовательским центром, социологические исследования стабильно показывают высокие показатели доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в общей численности жителей республики в 2019 году составил 81,4%, в 2020 году — 87,9%”, — рассказал Марат Марданов.

Напомним, в ходе спецоперации силовиков задержано 36 человек, в частности, члены запрещенной по решению суда на территории России общественной организации «Башкорт». По информации источника, возбуждено уголовное дело. Не исключается, что в районе планировались теракты, эта информация проверяется следствием. У задержанным изъяты оружие и боеприпасы.