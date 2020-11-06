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6 ноября Пятница

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Назначен новый глава Караидельского района Башкирии

ПОЛИТИКА

6 ноября депутаты Совета Караидельского района Башкирии утвердили на должность нового главу муниципалитета. Народные избранники единогласно поддержали кандидатуру бывшего замруководителя районной администрации Айдара Шайдуллина.

Всего в конкурсе участвовали два претендента – Айдар Шайдуллин и директор местной школы №2 Илдус Харипов. Третий кандидат – глава Караидельского сельсовета Ильшат Габсадыков отозвал документы до начала конкурсных процедур.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что 15 октября 2020 года бывший глава Караидельского района Ильдар Гарифуллин ушел в отставку после восьми лет руководства муниципалитетом.

ИА «Башинформ»
Теги: Караидельский район, глава
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