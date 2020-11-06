Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 78.45 ↓

EUR 92.12 ↑

6 ноября Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В 2021 году увеличится размер маткапитала

ПОЛИТИКА

В 2021 году материнский капитал ждет индексация, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра труда и социальной защиты России Ольгу Баталину.

«В следующем году размер материнского капитала будет проиндексирован, и в дальнейшем планируется его повышение каждый год», — сказала Ольга Баталина на всероссийском форуме «Вместе ради детей! Ключевые программы партнерства».

Ранее Минтруд сообщал, что материнский капитал в 2021 году с учетом прогнозного уровня инфляции будет проиндексирован на 3,7%. Его размер составит 483 882 рубля на первого ребенка и 639 432 рубля — на второго.

Предоставление материнского капитала предусмотрено национальным проектом «Демография», разработанного по поручению президента России Владимира Путина.

С 2007 года на такую господдержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок (а также любой последующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось).

С 2020 года право на материнский капитал также имеют семьи, в которых появился первый ребенок.

Для семей, в которых с 1 января 2020 года появился первый ребенок, размер маткапитала составляет 466 617 рублей.

Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский капитал увеличивается на 150 тысяч рублей.

Галина Бахшиева
Теги: маткапитал
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Уфе скончался один из самых результативных нападающих ХК «Салават Юлаев»
В Уфе на 82-м году жизни скончался один из самых известных и результативных нападающих хоккейного клуба «Салават Юлаев» Геннадий Казаков. По предваритель
Коронавирус в Башкирии: Умерла молодая уфимка; выявлен новый симптом COVID-19; где опасно
В Башкирии определили, кто обязательно должен сдать анализы на коронавирус и крайний срок передачи результатов ковид-теста. Борьба с COVID-19: что пр
В Башкирии введут полную самоизоляцию из-за обострения коронавируса для граждан 65+
В Башкирии руководитель регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров 6 ноября на своей странице в «Фейсбуке» предупредил о грядущем локдаун
В Башкирии столкнулись встречные Hyundai Solaris, грузовик и «ВАЗ-2114»: есть жертвы
В Аургазинском районе Башкирии накануне вечером на 67 км автодороги Уфа - Оренбург произошло смертельное ДТП. По данным пресс-службы ГИБДД РБ, 31-летняя
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть