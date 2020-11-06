В 2021 году увеличится размер маткапитала

В 2021 году материнский капитал ждет индексация, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра труда и социальной защиты России Ольгу Баталину.

«В следующем году размер материнского капитала будет проиндексирован, и в дальнейшем планируется его повышение каждый год», — сказала Ольга Баталина на всероссийском форуме «Вместе ради детей! Ключевые программы партнерства».

Ранее Минтруд сообщал, что материнский капитал в 2021 году с учетом прогнозного уровня инфляции будет проиндексирован на 3,7%. Его размер составит 483 882 рубля на первого ребенка и 639 432 рубля — на второго.

Предоставление материнского капитала предусмотрено национальным проектом «Демография», разработанного по поручению президента России Владимира Путина.

С 2007 года на такую господдержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок (а также любой последующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось).

С 2020 года право на материнский капитал также имеют семьи, в которых появился первый ребенок.

Для семей, в которых с 1 января 2020 года появился первый ребенок, размер маткапитала составляет 466 617 рублей.

Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский капитал увеличивается на 150 тысяч рублей.