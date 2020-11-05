На территории ОЭЗ «Алга» появится производство композитных опор для дорожной отрасли

О проекте по производству усиленных композитных опор для уличных фонарей, дорожных знаков и различных технических средств в ходе онлайн-совещания в формате «Инвестчас» рассказал гендиректор ООО «Электротекс-ИТС» Анатолий Павлов. Речь идет о строительстве на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алга» комплекса технологических линий, на которые привлекут 400 специалистов. Общая стоимость проекта превышает 1 млрд рублей.

Запустить новый комплекс планируют в августе 2021 года. С 2024 года производство должно выйти на проектную мощность.

По словам инвестора, новые опоры – лёгкие, безопасные, устойчивые к коррозии. Спрос на подобные конструкции растёт в различных отраслях. В качестве мер поддержки проекту предоставят преференции для резидентов ОЭЗ, а также возместят часть процентной ставки по кредитам.