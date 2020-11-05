На «Инвестчасе» представлен проект реконструкции Раевского сахарного завода

Генеральный директор компании «Стар Нафта» Мансур Латыпов на онлайн-совещании в формате «Инвестиционный час» представил проект реконструкции Раевского сахарного завода для того, чтобы увеличить объём переработки свёклы до 5,5 тысячи тонн в сутки. Вложив 927 млн рублей, инвестор намерен обновить оборудование на всей цепочке производства, в том числе построить новое жомосушильное отделение для выпуска экспортоориентированной продукции.

В рамках проекта руководство завода подготовило техническое задание на модернизацию мощностей и ведёт переговоры с поставщиками оборудования. Первые контракты на его закупку планируют заключить до конца 2020 года.

Участники совещания одобрили включение инвестпроекта в перечень приоритетных с предоставлением льгот по налогу на имущество и компенсацией части процентной ставки по инвестиционному кредиту.