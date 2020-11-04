Фото: Олег Яровиков Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Днем народного единства Фото: Олег Яровиков

Крепкого здоровья, стойкости духа, благополучия, мира, успехов во всех добрых делах пожелал Глава Башкирии Радий Хабиров всем жителям республики в День народного единства.

«Высокое значение этого праздника связано с героическими страницами многовековой отечественной истории. Он обращает нас к судьбоносным событиям далекого 1612 года, когда народным ополчением под началом Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского Москва была освобождена от захватчиков. Этот патриотический подъём объединил все народы России, показал, что наша сила – в единстве, преданности Родине, готовности стоять в едином строю на её защите», — говорится в официальном поздравлении руководителя региона.

По словам Радия Хабирова, башкирский край вошел в хронику ратных и трудовых свершений России.

«Наша земля стала общим домом для представителей более ста народов. И это мудрое умение жить одной большой семьёй придаёт нам сил и энергии для дальнейшего движения вперёд. Именно наше единство и ответственность определяют мощь Отечества, здоровье и благополучие российской нации, экономические достижения и рост качества жизни людей. Только вместе, сообща, с опорой на лучшие традиции старших поколений и новые подходы мы сможем эффективно решать масштабные задачи, противостоять сложным вызовам», — сказал Радий Хабиров.

Напомним, 4 ноября во всей стране объявлено нерабочим праздничным днём.