Фото: https://t.me/podslushanorb Бывшему главе Баймакского района Башкирии грозит до 9 лет лишения свободы Фото: https://t.me/podslushanorb

По результатам проверки Контрольно-счётной палаты Башкирии в Баймакском районе возбуждены в общей сложности 16 уголовных дел по фактам незаконного и нерезультативного использования бюджетных средств и муниципального имущества в 2016-2018 годах, сообщается в телеграм-канале КСП РБ.

В частности, аудиторы обнаружили хищение бюджетных средств при реконструкции городского стадиона «Труд» стоимостью 82 млн рублей, а также при ремонте водозабора в селе Ургаза на сумму 275 тыс. рублей (ст. 159 УК РФ, предусматривающая наказание до 9 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей). Несмотря на затраченные бюджетные инвестиции стадион не пригоден для эксплуатации. Кроме того, муниципалитет выдавал квартиры сотрудникам администрации, а не нуждающимся жителям (ч.1 ст. 286 УК РФ, “Коррупция” — до 4 лет лишения свободы). Также в администрации выдавали справки с завышенными сведениями о заработной плате для получения повышенного пособия по безработице (ч.1 ст. 285 УК РФ, ч.3 ст. 159.2 УК РФ).

Все нарушения относятся к периоду, когда районом руководил бывший глава администрации Ильшат Ситдиков.

«По данным документации и данным, предоставленным сотрудниками администрации, депутатами, жителями района, факты противоправных деяний осуществлялись с ведома на тот момент главы администрации Ситдикова и фактически он стоит за всеми этими незаконными действиями», — сообщил аудитор КСП РБ Владимир Малков.

Аудитор также уточнил, что в документах стоят подписи Ильшата Ситдикова и его заместителей.

«Он возглавлял районную администрацию, и, следовательно отвечал за действия своих заместителей в том числе», — подытожил г-н Малков.

Все материалы проверки КСП РБ переданы в правоохранительные органы, в настоящее время проводятся следственные действия.