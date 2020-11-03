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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Фанур Ягафаров назначен руководителем крупнейшего в Башкирии медиахолдинга

ПОЛИТИКА
Фото: ИА «Башинформ»

Фанур Ягафаров назначен руководителем крупнейшего в Башкирии медиахолдинга Фото: ИА «Башинформ»

Фанур Ягафаров назначен руководителем медиахолдинга, в составе которого объединяются крупнейшие предприятия отрасли: АО Информационное агентство «Башинформ», ГУП РБ Издательский Дом «Республика Башкортостан» (в состав которого теперь входит и ГУП ТРК «Башкортостан»). Данное решение принято во исполнение распоряжения Правительства Республики Башкортостан «О дальнейшем развитии акционерного общества «Башинформ», подписанного Главой Республики Башкортостан Радием Хабировым.

Основной задачей медиаструктуры является выстраивание современной эффективной системы коммуникаций государства с институтами гражданского общества, бизнесом, обеспечение условий для их плодотворного сотрудничества, повышения оперативности информационной работы, ее качества и расширения аудитории с использованием новых форматов и медиаплощадок средств массовой информации Республики Башкортостан.

3 ноября Фанура Ягафарова редакторам республиканских изданий представил заместитель Премьер-министра Правительства РБ Азат Бадранов.

«У Фанура Мухарямовича есть большой опыт государственной работы и прямые контакты со всеми уровнями госуправления, что сократит время доведения актуальной информации до редакций и повысит эффективность работы», — отметил руководитель Агентства по печати и СМИ РБ Максим Ульчев.

Фанур Мухарямович Ягафаров родился 8 июля 1974 года в деревне Хасаново Мелеузовского района. Окончил Башкирский государственный университет, Башкирскую академию государственной службы и управления.

Трудовую деятельность начал в 1994 году диктором информационных программ студии ТВ ГТРК «Башкортостан».

В 1994–2004 годах – редактор, руководитель творческого объединения информационных программ, политический обозреватель главной редакции информационных программ ГТРК «Башкортостан».

В 2004–2008 годах – заместитель директора филиала ФГУП ВГТРК ГТРК «Башкортостан».

В 2008–2010 годах – заместитель директора – начальник службы информационных программ телевидения филиала ФГУП ВГТРК ГТРК «Башкортостан».

В 2010–2016 годах – заместитель директора по радиовещанию ГУП ТРК «Башкортостан».

В 2016–2019 годах – пресс-секретарь Главы Республики Башкортостан.

В 2019-2020 годах — заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан.

ИА «Башинформ»
Теги: назначения
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