Фото: Олег Яровиков Глава Башкирии вновь рекомендовал всем переходить на «удаленку» Фото: Олег Яровиков

Глава Башкирии Радий Хабиров вновь настоятельно рекомендовал предприятиям и организациям по возможности переводить сотрудников на удаленный формат работы.

«Настоятельно рекомендую тем, кому я не могу дать поручения, чтобы предприятия в большей степени переходили на удаленку и особенно отправляли тех, кто наиболее уязвим. Это люди старшего возраста, люди с хроническими заболеваниями. По беременным женщинам у нас было обязательное требование», — заявил он в понедельник на оперативном совещании в республиканском правительстве.

При этом решение о переводе на удаленку как можно большего числа сотрудников Радий Хабиров уже назвал обязательным для всех государственных и других подведомственных учреждений.

Как еще раз подчеркнул Хабиров, норма о переводе работников на «удаленку» носит в республике рекомендательный характер.

«На данный момент я не могу перейти на такой обязывающий характер, потому что не вижу тех механизмов, которые позволят определять, чтобы — да, конкретно это предприятие перешло на «удаленку». Окончательное решение пока не принято, но я уже поручил представить мне сегодня предложения, что можно или нельзя с этим сделать. Потом свою позицию я доведу до жителей республики», — сказал Радий Хабиров.