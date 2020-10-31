В Уфе началась церемония прощания с мэром Ульфатом Мустафиным

Фото: Олег Яровиков















Фото: Олег Яровиков

В здании Дома Государственного собрания Башкирии началась церемония прощания с главой администрации города Уфы Ульфатом Мустафиным. Она транслируется на телеканалах «Вся Уфа», Башкортостан 24, социальных сетях БСТ и на экране около здания Госсобрания республики.

Церемония проходит с соблюдением всех санитарных норм и правил. Мэра столицы Башкирии провожают в последний путь в закрытом гробу.

Напомним, Ульфат Мустафин скончался после 35-дневной борьбы с пневмонией и новой коронавирусной инфекцией. Ему был 61 год.