В Уфе началась церемония прощания с мэром Ульфатом Мустафиным
Фото: Олег Яровиков
В здании Дома Государственного собрания Башкирии началась церемония прощания с главой администрации города Уфы Ульфатом Мустафиным. Она транслируется на телеканалах «Вся Уфа», Башкортостан 24, социальных сетях БСТ и на экране около здания Госсобрания республики.
Церемония проходит с соблюдением всех санитарных норм и правил. Мэра столицы Башкирии провожают в последний путь в закрытом гробу.
Напомним, Ульфат Мустафин скончался после 35-дневной борьбы с пневмонией и новой коронавирусной инфекцией. Ему был 61 год.