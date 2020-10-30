Фото: администрация Нуримановского района В Нуримановском районе Башкирии новый глава администрации Фото: администрация Нуримановского района

На заседании Совета муниципального района V созыва 29 октября состоялось назначение главы администрации Нуримановского района. По итогам голосования на должность главы назначен Вилдан Ситдиков, ранее занимавший должность заместителя главы районной администрации по строительству и ЖКХ.

В заседании приняли участие председатель Совета Илшат Ахтямов, и.о. главы администрации района Азамат Нусратуллин, секретарь межведомственного Совета общественной безопасности РБ Алексей Касьянов, председатель конкурсной комиссии, заместитель начальника Управления – заведующий отделом государственной гражданской и муниципальной службы Управления Главы РБ Руслан Гибадуллин, а также депутаты Совета.

В своем обращении к присутствующим Алексей Касьянов поблагодарил экс-главу района Азамата Нусратуллина. который работал в этой должности с 2009 года, за успешную работу и вручил ему государственную награду республики — Орден «Салавата Юлаева». Также решением Совета Азамату Нусратуллину присвоено звание «Почетный гражданин Нуримановского района Республики Башкортостан».

Справка

Ситдиков Вилдан Венерович родился 22 апреля 1983 года в поселке Красный Ключ. В 2005 году окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Трудовую деятельность начал в 2004 году в ООО «Строительная фирма №6» бетонщиком третьего разряда, с 2005 по 2006 год работал мастером строительного участка отделочных работ в ООО «Промышленно-строительный комплекс №6», с 2006 по 2008 годы работал старшим специалистом, старшим инженером в Дирекции строительно-монтажных работ ОАО «УралСиб», с 2008 — 2010 годы был мастером ремонтного участка группы по ремонту зданий и сооружений в Управлении АЗС филиала ОАО «Башкирнефтепродукт», с 2010 года по 2011 годы работал начальником отдела архитектуры, исполняющим обязанности заместителя главы администрации Нуримановского района, с 2011 года по октябрь 2020 года — заместитель главы администрации по строительству и ЖКХ.