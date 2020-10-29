Фото: kremlin.ru Путин заявил о продлении «налоговых каникул» и моратория на проверки малого бизнеса Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин объявил о продлении принятых мер по поддержке малого и среднего предпринимательства в связи с пандемией. Предприниматели получат не только мораторий на плановые проверки на весь следующий год, но и продленную отсрочку по налогам и страховым взносам — еще на три месяца. Об этом он заявил сегодня на форуме «Россия зовет!» в Крыму.

Для компаний малого и среднего бизнеса в пострадавших от пандемии отраслях были предусмотрены отсрочки по налогам и страховым взносам. «Но не все могли восстановить свое положение, проблемы сохраняются», — цитирует﻿ слова президента «Российская газета». Это прежде всего общепит, а также другие услуги, уточнил он.

Также Путин напомнил и о решении распространить на весь следующий год мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса. Таким образом, снижается нагрузка на десятки тысяч компаний, в которых заняты миллионы граждан, заключил глава государства.