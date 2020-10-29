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29 октября Четверг

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Экс-вице-мэра Уфы Салавата Хусаинова выбрали председателем комитета по самоуправлению

ПОЛИТИКА

Салават Хусаинов выбран председателем комитета Госсобрания Башкирии по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и СМИ. Об этом стало известно по итогам 27-го пленарного заседания Курултая. Салават Хусаинов ушел в отставку с поста заместителя главы администрации Уфы летом текущего года и в сентябре избрался депутатом Госсобрания.

Также парламентарии выбрали Флюра Уразметова председателем комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию, а также поддержали предложение главы Башкирии о назначении Абрека Батраева на должность зампредседателя Контрольно-счетной палаты.

ИА «Башинформ»
Теги: избрание, комитеты, Госсобрание
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