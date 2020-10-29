Экс-вице-мэра Уфы Салавата Хусаинова выбрали председателем комитета по самоуправлению

Салават Хусаинов выбран председателем комитета Госсобрания Башкирии по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и СМИ. Об этом стало известно по итогам 27-го пленарного заседания Курултая. Салават Хусаинов ушел в отставку с поста заместителя главы администрации Уфы летом текущего года и в сентябре избрался депутатом Госсобрания.

Также парламентарии выбрали Флюра Уразметова председателем комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию, а также поддержали предложение главы Башкирии о назначении Абрека Батраева на должность зампредседателя Контрольно-счетной палаты.