Башкирским депутатам не хватило разбора проблем в докладе по транспортному обслуживанию

Депутатам Госсобрания — Курултая Башкирии не хватило разбора проблем в докладе по транспортному обслуживанию населения. Тема стала одной из главных в повестке 27-го пленарного заседания, прошедшего 29 октября. Замминистра транспорта и дорожного хозяйства республики Рафит Ягафаров сообщил, что для государственного перевозчика ГУП «Башавтотранс» в 2020 году закуплено 723 больших и средних автобуса, частные перевозчики приобрели 77 новых автобусов.

С 1 июля 2019 года в регионе действует единая система оплаты картой «Алга». За 1 год 4 месяца жители приобрели 378 тыс. карт, в системе зарегистрировано более 136 млн транзакций на общую сумму 2,8 млрд рублей.

Парламентарии отметили, что чиновник уклонился от упоминания острых вопросов, которые остаются злободневными, и их поддержал Глава Башкирии Радий Хабиров.

«Мы совместно с правительством много работали в этом направлении. Есть определённые успехи, есть задачи, есть проблемы. Об этом я тоже ничего не услышал. Считаю, что министерство плохо подготовилось к встрече с депутатами», — сказал руководитель республики.

Председатель Госсобрания Константин Толкачев отметил, что сфера транспортного обслуживания нуждается в разграничении зон ответственности между министерством и муниципалитетами.