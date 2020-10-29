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29 октября Четверг

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Цифровизация предоставления земли позволит покончить с коррупцией в этой сфере: мнение

ПОЛИТИКА

Принятый сегодня на пленарном заседании Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Башкортостан», предполагающий перераспределение полномочий по предоставлению земельных участков, собственность на которые не разграничена, между Министерством земельных и имущественных отношений и муниципалитетами, позволит покончить с коррупцией, связанной с процедурами предоставления земельных участков. Мнением поделилась депутат Государственного Собрания РБ, экс-заместитель прокурора республики Гульнара Бикбулатова.

– Пожалуй, ни один законопроект, рассматриваемый парламентом, не встречал еще такого бурного обсуждения и обилия встречных мнений, – прокомментировала парламентарий. – Депутатами были проведены встречи с общественностью. Проект закона был доработан с учетом мнения прокуратуры, муниципалитетов, граждан. Было найдено полное взаимопонимание. Однако мы до последнего наблюдали в соцсетях активность определенной группы граждан, продолжающих деструктивную деятельность, нацеленную на дезинформирование общественности о сути законопроекта и имитацию протестных настроений с целью любым путем сорвать принятие закона. Очевидно, что кому-то очень уж не хотелось, чтобы закон приняли. Догадаться, кому это было невыгодно, несложно, если обратиться к положению дел на местах. Цифровизация всей схемы предоставления участков, предполагающая абсолютную прозрачность данного процесса, разрывает коррупционные цепочки в обозначенной сфере, которые существовали в ряде муниципалитетов. Подобные ситуации уже не раз попадали в поле зрения правоохранительных органов. Известны случаи, когда определенные лица путем коррупционных схем за бесценок получали земли под застройку. Наиболее характерно это для земель вблизи крупных городов. Принятый закон ставит крест на подобных ситуациях, и это, естественно, кое-кому не нравится – как тем, кто наживался, «разбазаривая» земли, так и тем, кто наживался, получая их почти даром. Зато добросовестным предпринимателям и обычным гражданам закон дает возможность быстро и с комфортом получить земельный участок под жилищное строительство или ведение бизнеса. Для этого более не надо иметь связи в районных администрациях и вступать в коррупционные схемы. Закон закрывает лазейки коррупционерам и открывает возможности честным гражданам.

Напомним, 29 октября депутаты Госсобрания РБ приняли закон о новых правилах распоряжения землей в республике. Речь идет об участках, где право собственности не разграничено. Ранее ими распоряжались местные администрации, по новому закону эти полномочия переданы на республиканский уровень (Минземимуществу РБ). Стоит отметить, под категорию «не разграниченного права собственности» подпадают до 90% земель в республике (если не считать земли федерального лесного фонда).

ИА «Башинформ»
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