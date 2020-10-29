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29 октября Четверг

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Новый закон о земле снизит количество коррупционных проявлений в Башкирии: юрист

ПОЛИТИКА

Чтобы навести порядок с распределением бесхозяйной земли, надо её разграничить и поставить на учёт в кадастр, оформить в качестве активов. Отсутствие контроля является причиной произвола. Об этом заявил адвокат Виталий Буркин, комментируя принятие нового закона о разграничении полномочий в части регулирования земельных отношений в Башкирии.

«Хотя мы знаем о фактах проявления коррупции не только в муниципалитетах, но и в Минземимуществе, могу предположить, что новый закон о пользовании неразграниченными землями отчасти снизит количество коррупционных проявлений. При этом закон приводит к централизации системы распоряжения неразграниченными землями. Я против излишней централизации. Воровство — воровством, но если не искоренить причины и условия, ему способствующие, оно вряд ли полностью исчезнет. Считаю, что бардак с землей у нас из-за того, что есть коррумпированные главы местных администраций. Конечно, они есть. Я сам несколько уголовных дел провёл по этой теме. Но смысл в том, что у нас нет нормальной правовой базы, которая бы мгновенно отслеживала законность принятия решений по неразграниченной земле. Коррупция – не из-за того, что главы на местах коррумпированы, а потому что прокуратура зачастую бездействует, а иногда в сговоре с главами, и в Росреестре — на многие такие вещи глаза закрывают. К тому же у нас нет единого учёта неразграниченных земель, они в основном не поставлены на кадастровый учёт. Считаю, что всю нераспределенную землю нужно распределить и поставить на учёт. Чтобы она была оформлена в качестве активов. Если эту работу провести, то никакие махинации с бесхозяйной землей будут уже невозможны. Эти полномочия по федеральному законодательству у регионов имеются», — сказал Виталий Буркин.

Напомним, 29 октября депутаты Госсобрания РБ приняли закон о новых правилах распоряжения землей в республике. Речь идет об участках, где право собственности не разграничено. Ранее ими распоряжались местные администрации, по новому закону эти полномочия переданы на республиканский уровень (Минземимуществу РБ). Стоит отметить, что под категорию «не разграниченного права собственности» подпадают до 90% земель в республике (если не считать земли федерального лесного фонда).

ИА «Башинформ»
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