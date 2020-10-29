Фото: Дим Тулунгужин Радий Хабиров отлучил муниципальных баев в Башкирии от земельного кормления - мнение Фото: Дим Тулунгужин

С принятием нового закона о разграничении полномочий в части регулирования земельных отношений в Башкирии разорваны коррупционные цепочки по «разбазариванию» неразграниченной земли в городах и районах республики. Таким образом, Радий Хабиров отлучил муниципальных баев в Башкирии от земельного кормления. Такое мнение высказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Башкортостане Шамиль Валеев.

«Не секрет, что особенно в крупных городах и прилегающих к ним районах, где земля дорогая, были интересанты, которые через глав администраций, их заместителей решали вопросы приобретения за бесценок земельных участков под застройку. С принятием нового закона такие схемы становятся невозможными. Это очень не нравится застройщикам, которые паразитировали на этих схемах, так как они потеряли свои лоббистские возможности. Поэтому они нанимают людей, изображающих народные протесты, накручивают подписи под петициями против принятия закона. Безусловно, это не народный протест, это видно по поведению протестующих. Единственная его цель – выразить недовольство очень узкой группы интересантов, коррупционные схемы которых разрушил Радий Хабиров. И правильно сделал!» — сказал Валеев.

Напомним, 29 октября депутаты Госсобрания РБ приняли закон о новых правилах распоряжения землей в республике. Речь идет об участках, где право собственности не разграничено. Ранее ими распоряжались местные администрации, по новому закону эти полномочия переданы на республиканский уровень (Минземимуществу РБ). Стоит отметить, что под категорию «не разграниченного права собственности» подпадают до 90% земель в республике (если не считать земли федерального лесного фонда).