Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 77.55 ↑

EUR 91.26 ↓

29 октября Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Госсобрание Башкирии приняло поправки по неразграниченным землям

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Госсобрание Башкирии приняло поправки по неразграниченным землям Фото: Олег Яровиков

Депутаты Госсобрания — Курултая Башкирии большинством голосов приняли поправки в республиканский земельный закон, передающие неразграниченные земли под контроль Минземимущества. Инициатива ведомства вызвала большой резонанс в обществе, законопроект обсуждался с людьми. Документ был доработан с учетом замечаний парламентариев и прокуратуры.

Поправки позволят ввести прозрачный электронный документооборот и упростить процедуру получения земельных участков, избежать как неправомерного предоставления земель, так и необоснованных отказов.

Передача неразграниченных земель в ведение Минземимущества повысит эффективность земельного контроля и улучшит инвестиционный климат, полагают в ведомстве. Закон вступит в силу с 1 января 2021 года.

ИА «Башинформ»
Теги: земли, неразграниченные
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Радий Хабиров сообщил о тяжелом состоянии мэра Уфы Ульфата Мустафина
Глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил подробности о состоянии здоровья мэра Уфы Ульфата Мустафина. Он подтвердил слухи о его болезни и заявил, что
В Башкирии ушел из жизни директор БНИЦ по пчеловодству и апитерапии Амир Ишемгулов
В Башкирии в возрасте 60 лет ушел из жизни директор БНИЦ по пчеловодству и апитерапии, доктор биологических наук, профессор Амир Ишемгулов. Информацию
Главой администрации Бижбулякского района Башкирии назначен Артур Зарипов
Решением Совета муниципального района Бижбулякский район главой администрации района назначен Артур Зарипов, ранее работавший заместителем главы. Наиль Г
С января 2021 года в России вводятся новые запреты на пляжах
С января 2021 года в России вводятся новые запреты на пляжах, сообщает Lenta.ru. Требования к обеспечению безопасности отдыхающих на пляжах утверждены
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть