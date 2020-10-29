Фото: Олег Яровиков Госсобрание Башкирии приняло поправки по неразграниченным землям Фото: Олег Яровиков

Депутаты Госсобрания — Курултая Башкирии большинством голосов приняли поправки в республиканский земельный закон, передающие неразграниченные земли под контроль Минземимущества. Инициатива ведомства вызвала большой резонанс в обществе, законопроект обсуждался с людьми. Документ был доработан с учетом замечаний парламентариев и прокуратуры.

Поправки позволят ввести прозрачный электронный документооборот и упростить процедуру получения земельных участков, избежать как неправомерного предоставления земель, так и необоснованных отказов.

Передача неразграниченных земель в ведение Минземимущества повысит эффективность земельного контроля и улучшит инвестиционный климат, полагают в ведомстве. Закон вступит в силу с 1 января 2021 года.