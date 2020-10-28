В Башкирии переходят к более гибкой системе запрета торговли алкоголем

Вопрос об уместности в республике продажи алкоголя в определенные дни и часы периодически возникает, заявил «Башинформу» спикер башкирского парламента Константин Толкачев, комментируя уже принятые в регионе меры, связанные с ограничением продажи алкоголя.

«К нам нередко обращаются избиратели с просьбами ввести те или иные запреты. Эти предложения мы анализируем, прорабатываем с экспертами, профильными органами исполнительной власти и только потом, на основе консолидированного мнения принимаем тот или иной закон», — сказал Толкачев и отметил, что за последние годы парламент Башкирии принял ряд законов, направленных на ограничение продажи алкоголя.

Среди них — законы, ограничивающие продажу алкоголя в День знаний , дни Последнего звонка, День молодежи, на сабантуях, в определенные дни новогодних праздников. Принятые на законодательном уровне меры позволили улучшить криминогенную обстановку в республике.

«Тот же январь всегда был у нас пиковым месяцем по количеству смертей и тяжелых заболеваний, связанных с отравлением алкоголем. В новогодние праздники традиционно фиксировалось максимальное количество алкогольных психозов, следствием которых нередко становился суицид, росло число травм и несчастных случаев, – сказал Константин Толкачев. – В этом году ограничения на продажу алкоголя в новогодние праздники действовали в республике впервые, и нежелательных последствий было значительно меньше, чем обычно».

Не менее значимой мерой для региона стало пресечение деятельности так называемых «наливаек»

Речь идет о многочисленных барах, рюмочных, расположенных в подвалах, на первых этажах жилых домов, в киосках рядом с ними.

Несколько месяцев назад в республике приняли закон, устанавливающий ограничение по площади не менее 25 квадратных метров для зала обслуживания объектов общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях и реализующих при этом алкоголь.

Принятая на законодательном уровне мера позволила минимизировать деятельность «наливаек». Благодаря этому закону многие из них закрылись. Сейчас на рынке остались в основном относительно крупные кафе и рестораны, соблюдающие санитарные нормы и законодательные требования в сфере продажи алкоголя.

По мнению спикера башкирского парламента, предусмотреть унифицированное ограничение по продаже алкоголя на все случаи жизни довольно сложно.

«У таких инициатив всегда находятся не только сторонники, но и противники, – сказал председатель Госсобрания. – Поэтому на законодательном уровне мы регулируем лишь какие-то общие, ключевые моменты, актуальные для всей республики. Для того, чтобы какие-то вопросы, связанные с продажей алкоголя, можно было бы регулировать и на местах, летом этого года мы приняли закон, наделяющий Госкомторговли правом устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкоголя. Это позволило перейти к более гибкой схеме регулирования ограничений в сфере продажи алкоголя».

Так, если в каком-то районе проходит местный праздник и принимается решение о неуместности продажи алкоголя в этот день, то соответствующий запрет вводится только в этом районе.

«Законом мы никак не могли бы устанавливать подобные ограничения, поскольку тогда оказались бы ущемлены интересы всех остальных жителей республики. Кроме того, у нас есть муниципалитеты, неоднократно заявлявшие о желании стать безалкогольными зонами. Этот закон позволяет реализовать такие инициативы на местах, без ущерба для интересов жителей других городов и районов», — резюмировал Толкачев.

Для сведения: по данным портала правовой статистики Генпрокуратуры в январе-августе 2020 года в Башкирии выявлено около 7,2 тысячи человек, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения. Это на на 7,8% меньше, чем год назад. При этом темпы снижения в республике выше, чем в среднем по России.