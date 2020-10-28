Наиль Гатауллин – патриарх муниципального кадрового корпуса Башкирии: мнение

Глава Бижбулякского района Башкирии Наиль Гатауллин, который сегодня, 28 октября, ушёл в отставку, побил все рекорды по времени пребывания на посту руководителя муниципального образования республики. В общей сложности, он управлял районом 21 год.

Руководитель Общественной палаты Башкирии Шамиль Валеев считает, что Наиль Габдуллович – это настоящая глыба в политике, и с его уходом уходит целая эпоха.

«Те 20 лет, которые связаны с его именем, останутся в памяти благодарных бижбулякцев, так же, как и годы, связанные с его предшественником – руководителем администрации президента Башкирии в 2001-2003 годах Ильдаром Раисовичем Гимаевым. Наиль Габдуллович, помимо вклада в развитие Бижбулякского района, развитие его экономики, уровня жизни, ещё и активно развивал и развивает тему нашего великого земляка Карима Абдрауфовича Хакимова. Умение находить общий язык с добрым десятком правительств Башкирии за эти 20 лет, работать с тремя руководителями региона на благо бижбулякцев и Бижбулякского района, свидетельствует о том, что Наиль Габдуллович является не просто политическим долгожителем, но и настоящим патриархом муниципального кадрового корпуса Башкирии, золотого запаса управленческого опыта», — сказал Шамиль Валеев.

Напомним, Наиль Гатауллин покинул пост главы Бижбулякского района 28 октября. И.о. главы назначен его заместитель — Артур Зарипов. Руководитель Администрации Главы РБ Александр Сидякин поблагодарил Наиля Гатауллина за добросовестный труд и вручил ему орден «За заслуги перед Республикой Башкортостан».

Для справки. Орден «За заслуги перед Республикой Башкортостан» является высшей государственной наградой республики. Им награждаются за особые выдающиеся заслуги перед Республикой Башкортостан в труде, государственной и общественной деятельности, заслуги в деле укрепления мира, дружбы и сотрудничества между народами, за большой вклад в дело охраны правопорядка и безопасности. За десять лет им были награждены 57 граждан. По постановлению Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан первым эту высокую награду получил первый Президент республики Муртаза Рахимов