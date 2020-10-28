И.о. главы администрации Бижбулякского района Башкирии назначен Артур Зарипов
Решением Совета муниципального района Бижбулякский район исполняющим обязанности главы администрации района назначен Артур Зарипов, ранее работавший заместителем главы района. Наиль Гатауллин, возглавлявший район с 1999 года, покинул свой пост.
Руководитель Администрации Главы РБ Александр Сидякин, присутствовавший на заседании, поблагодарил Наиля Гатауллина за добросовестный труд и вручил ему орден «За заслуги перед республикой» Первой степени.