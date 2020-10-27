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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии ужесточат отбор кандидатов в депутаты с судимостью

ПОЛИТИКА
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии ужесточат отбор кандидатов в депутаты с судимостью Фото: ИА «Башинформ»

В Башкортостане расширят перечень преступлений, при судимости за которые нельзя избираться депутатом, сообщает пресс-служба Госсобрания республики. В Кодекс РБ о выборах планируется внести поправки, согласно которым осужденные граждане не смогут избираться в органы госвласти и местного самоуправления.

В настоящее время избираться не могут граждане, совершившие тяжкие, особо тяжкие и экстремистские преступления. Депутаты намерены добавить в этот перечень еще около 50 статей Уголовного кодекса.

﻿«Сюда, например, относятся кража, грабеж, мошенничество, наркоторговля, контрабанда алкоголя, похищение человека, склонение к самоубийству детей и женщин, угроза убийством, фальсификация избирательных документов и ряд других преступлений, наличие которых вряд ли согласуется с этическим обликом человека, достойного работать в органах власти», — отметил спикер башкирского парламента Константин Толкачев.
Проект закона уже поддержан в первом чтении. В четверг, 29 октября, по нему будет принято окончательное решение.

ИА «Башинформ»
Теги: законопроект, депутаты, Госсобрание РБ
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