Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии ужесточат отбор кандидатов в депутаты с судимостью Фото: ИА «Башинформ»

В Башкортостане расширят перечень преступлений, при судимости за которые нельзя избираться депутатом, сообщает пресс-служба Госсобрания республики. В Кодекс РБ о выборах планируется внести поправки, согласно которым осужденные граждане не смогут избираться в органы госвласти и местного самоуправления.

В настоящее время избираться не могут граждане, совершившие тяжкие, особо тяжкие и экстремистские преступления. Депутаты намерены добавить в этот перечень еще около 50 статей Уголовного кодекса.

﻿«Сюда, например, относятся кража, грабеж, мошенничество, наркоторговля, контрабанда алкоголя, похищение человека, склонение к самоубийству детей и женщин, угроза убийством, фальсификация избирательных документов и ряд других преступлений, наличие которых вряд ли согласуется с этическим обликом человека, достойного работать в органах власти», — отметил спикер башкирского парламента Константин Толкачев.

Проект закона уже поддержан в первом чтении. В четверг, 29 октября, по нему будет принято окончательное решение.