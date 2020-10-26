В Башкирии создали Консорциум университетов Евразийского научно-образовательного центра

Фото: пресс-служба Главы РБ







Фото: пресс-служба Главы РБ

Глава Башкортостана Радий Хабиров провёл совещание по созданию в регионе Евразийского научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня. В нём приняли участие ректор Сколковского института науки и технологий (Сколтех) Александр Кулешов и руководители ведущих республиканских вузов.

На совещании Радий Хабиров и Александр Кулешов подписали соглашение между Правительством РБ, Сколковским институтом науки и технологии и образовательными организациями Башкортостана о создании Консорциума вузов Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня.

В Консорциум вошли Башкирский государственный университет, Башкирский государственный медицинский университет, Уфимский государственный авиационный технический университет, Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфимский федеральный исследовательский центр Российской академии наук.

Задача Консорциума – объединить усилия, кадровые и инфраструктурные ресурсы для создания технологий и их внедрения в реальный сектор экономики.

Правительство Башкортостана и Сколтех также заключили соглашение о развитии дальнейшего взаимодействия по широкому спектру направлений совместной работы.

Глава региона поблагодарил коллектив Сколтеха за поддержку республиканских инициатив, в том числе по созданию Евразийского НОЦ.

– Мы глубоко заинтересованы в сотрудничестве и направили много энергии на то, чтобы участвовать в конкурсе на получение статуса Научно-образовательного центра мирового уровня, – подчеркнул Радий Хабиров. – Взаимодействие со Сколтехом позволяет получить доступ к уникальным компетенциям, а главное – привлечь экспертов и учёных, представляющих цвет международной науки.

Глава Башкортостана добавил, что один из принципов организации НОЦ – это синергия науки, производства и бизнеса. Так, согласие участвовать в проекте подтвердил ряд крупных промышленных компаний страны. В их числе – Госкорпорация Ростех, холдинг «Интер РАО», Группа «Газпром».

Ректор Сколковского университета Александр Кулешов отметил, что подписанное соглашение – уникально, так как проектов, аналогичных новому Консорциуму, у вуза больше нет.

– Одна из функций нашего университета – это распространение своих компетенций. В этом смысле мы видим огромные перспективы сотрудничества с республиканскими научно-образовательными учреждениями. При этом Сколтех ориентирован на промышленное применение своих достижений. Мы активно сотрудничаем с ведущими отечественными и зарубежными компаниями, – сказал Александр Кулешов. – Наше сотрудничество – это партнерство в первую очередь в области традиционной классической инженерии. Совместными усилиями, в том числе Сколтеха как носителя самых современных передовых технологий, я думаю, мы в состоянии решить задачи, стоящие перед экономикой Республики Башкортостан.

Ректор Сколтеха предложил рассмотреть возможность повышения продуктивности нефтяных скважин Башкортостана за счёт инновационных технологий, разработанных Нефтегазовым центром университета. Радий Хабиров поручил администрации Главы Республики Башкортостан проработать перспективы реализации этого проекта на территории региона.

Руководитель администрации Главы Башкортостана Александр Сидякин также ознакомил участников с ходом реализации проекта по созданию НОЦ. Центр предполагает создание экосистемы для развития и поддержки талантливой молодёжи в сфере науки и образования, реализацию комплексных программ совместно с предприятиями реального сектора экономики.

В числе приоритетов работы НОЦ – четыре группы направлений: «Цифровая и зелёная химия, энергетика», «Биомедицина и генетика», «Передовые производственные технологии и инжиниринг», «Новая среда жизни».

Крупнейшим инфраструктурным решением при создании НОЦ станет межвузовский студенческий кампус на 5 тысяч человек, который планируется построить в Дёмском районе Уфы. Здесь расположатся общежития для студентов, жилые дома для преподавателей и молодых учёных, исследовательский корпус, опытный полигон, спортивный и медицинский комплексы. В планах также соединить территорию кампуса с площадкой у памятника Салавату Юлаеву посредством фуникулёра.

– Приход в республику такого товарного знака в науке, как «Сколково» – это значимый этап нашего развития. Сколтех – сильный, авторитетный индустриальный вуз с продвинутыми практиками, где работает множество видных учёных. Мы хотим, чтобы они преподавали и в Башкортостане, – резюмировал Радий Хабиров. – Считаю, что благодаря этому мы получим определённый кумулятивный эффект для нашей научно-образовательной среды и экономики.

За значительный вклад в развитие сотрудничества с республикой Глава Башкортостана вручил ордена Салавата Юлаева ректору Сколковского института науки и технологий Александру Кулешову и директору Центра проектирования, производственных технологий и материалов Сколтеха Искандеру Ахатову.