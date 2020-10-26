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Конгресс-бюро Башкирии возглавил опытный управленец из Санкт-Петербурга

ПОЛИТИКА
Фото: пресс-служба Госкомитета РБ по внешнеэкономическим связям

Конгресс-бюро Башкирии возглавил опытный управленец из Санкт-Петербурга Фото: пресс-служба Госкомитета РБ по внешнеэкономическим связям

Руководителем конгресс-бюро Башкирии «Офис-группа» назначен 41-летний петербуржец Павел Музыченко, имеющий многолетний опыт работы в ивент-индустрии, сообщили в Госкомитете РБ по внешнеэкономическим связям.

В ведомстве напомнили, что именно Санкт-Петербург несколько лет подряд возглавляет рейтинг событийного потенциала регионов России. Башкирия в этом рейтинге по итогам 2019 года занимает шестое место.

«Главная задача, которую поставило передо мной руководство Башкирии – сделать республику известным и узнаваемым регионом в России и мире, чтобы еще больше инвесторов хотело зайти сюда, развивать производство, создавать рабочие места, поскольку здесь создаются все условия для комфортного ведения бизнеса», — заявил Павел Музыченко.
По его мнению, Башкирия уже зарекомендовала себя, как влиятельный конгрессный центр России, привлекающий международных экспертов, инвесторов и туристов.

Именно здесь прошло первое мероприятие после объявления пандемии коронавируса – Международный онлайн-форум «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии», собравший аудиторию в 6,2 млн. человек.

В ближайших планах республики — проведение Международной недели бизнеса, финала чемпионата WorldSkills Russia, а также международного форума Фольклориада-2021.

В ивент-индустрии Павел Музыченко работает с 2001 года.

«Он прошел путь от монтажника выставочных стендов до руководителя крупной компании, — рассказали в Госкомитете РБ по внешнеэкономическим связям. — Стоял у истоков создания и возглавлял с 2016 года Комитет ярмарочно-выставочной деятельности при Санкт-Петербургском региональном отделении Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». С 2017 года руководил технической дирекцией Ялтинского международного экономического форума(ЯМЭФ). С 2018 года возглавлял Комитет специальных и конгрессно-выставочных мероприятий в московском отделении «Деловой России». В настоящее время является председателем секции «Сервис и услуги» в ассоциации «Национальное конгресс-бюро».

Галина Бахшиева
Теги: конгресс-бюро, назначения, Павел Музыченко
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