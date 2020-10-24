Хабиров: Башкирия поддержит иск Генпрокуратуры по возврату акций БСК в госсобственность

Фото: Олег Яровиков



Фото: Олег Яровиков

Глава республики Радий Хабиров сегодня во время общения с профсоюзным активом Башкирской содовой компании заявил, что власти Башкортостана поддержат исковые заявления Генеральной прокуратуры России по возврату акций БСК в государственную собственность.

Напомним, иск в Арбитражный суд Башкирии о незаконности сделки, в результате которой акционерами БСК стали АО «Башкирская химия» (947 240 акций), башкирское АО «Региональный фонд» (634 174 акции) и ООО «Торговый дом «Башкирская химия» (4 254 акции) Генпрокуратура направила 28 августа.

«Мы долго анализировали этот подход, анализировали юридическую сторону, проводили консультации с правительством России. Мы приняли решение, что будем поддерживать исковые заявления Генпрокуратуры. Акции должны перейти государству, в Российскую Федерацию. Для нас это важно. На это обращал внимание и президент страны», — сказал Радий Хабиров. Глава Башкортостана отметил, что интересы республики в этом случае не пострадают, а еще больше укрепятся для дальнейшего управления компанией, после того как будут приняты все судебные решения. «Мы предполагаем, что акции вернутся в собственность Российской Федерации. Наше положение только упрочится и пакет наш будет существенным, и мы будем управлять предприятием, остается немного подождать. Следующее заседание суда намечено на 30 октября», — сказал глава Башкортостана.

«В первую очередь – это модернизация производства, если мы хотим и дальше развивать предприятие, второе – это решение экологических проблем».

Профсоюзным активистам БСК Радий Хабиров рассказал о задачах, которые он поставил перед руководством предприятия.Основными акционерами БСК являются Башкирия (38,28% через АО «Региональный фонд») и АО «Башхим» (57,18%). В свою очередь, «Башхим» контролируют бизнесмен Дмитрий Пяткин и бывший первый вице-губернатор Ненецкого автономного округа Сергей Черников.