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В Башкирии Центр управления регионом будет решать вопросы граждан и инвесторов

ПОЛИТИКА
Фото: Соцсети

В Башкирии Центр управления регионом будет решать вопросы граждан и инвесторов Фото: Соцсети

Центр управление регионом (ЦУР) в Башкирии будет решать вопросы не только граждан, но и инвесторов. Об этом сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров. По его словам, помимо системы «Инцидент-менеджмент» на территории региона запущена платформа обратной связи.

«На сайтах каждого муниципального образования, каждого органа республиканской власти, разместили специальные окошки, с помощью которых жители могут обратиться к любому уровню власти без долгих бюрократических процедур. С запуском ЦУРа, у нас в Башкортостане, рассчитываем также наладить и дополнительные каналы обратной связи. Планируем объединить в центре и аналитику письменных обращений, приемов жителей, устных поручений, итогов выездов в районы», — объяснил Андрей Назаров.

Предполагается, что ЦУР будет представлять собой проектный офис, объединяющий все министерства и комитеты.

«Главный принцип здесь заключается в том, что каждый новый бит информации обрабатывается не отдельно, а тут же «сцепляется» со всей той информацией, которая в части обсуждаемого предмета была накоплена системой ранее. Вот представим совсем простую ситуацию — жалуются жители какого-нибудь села, что у них мусор не вывозят. Раньше мы эту жалобу получали, а дальше быстро и точечно решали проблему: тут же давали команду регоператору отправлять машину, чтобы этот мусор вывезти. Дальше начинали разбираться в причинах ее появления. Проверяли весь массив предыдущих обращений по этой теме из этой деревни, воссоздавали, так сказать, контекст. Сама же система на сложные, разнонаправленные, действия настроена не была. Теперь будет. Комплексный подход в разы ускорит эту работу», — написал Андрей Назаров в социальных сетях.

Правительство Башкирии решило добавить в ЦУР целый социально-экономический блок. Автоматизированная система позволит оперативно выгружать, логически систематизировать данные и предоставлять властям всю информацию по республике.

ИА «Башинформ»
Теги: ЦУР
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