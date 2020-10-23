В мэрии Уфы сообщили о состоянии здоровья Ульфата Мустафина
Фото: Олег Яровиков
В мэрии Уфы сообщили о состоянии здоровья Ульфата Мустафина Фото: Олег Яровиков
Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе столичной администрации, у мэра Уфы Ульфата Мустафина пневмония.
«Заболевание — средней тяжести. Врачи рассчитывают, что в течение двух недель он поправится и вернётся к полноценной работе. Просим учитывать, что детали о состоянии здоровья являются персональными данными и каждый человек имеет право не сообщать о себе всех подробностей. Уфа функционирует в штатном режиме, болезнь мэра на качестве жизни горожан никак не скажется», — отметили в пресс-службе мэрии Уфы.
Ранее агентство «Башинформ» сообщало, что глава администрации Уфы находится на больничном.
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