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22 октября Четверг

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

«Заморозку» накопительных пенсий продлевают до 2023 года

ПОЛИТИКА

Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении «заморозки» накопительной пенсии еще на год, сообщает РИА Новости.

С 2014 года шесть процентов зарплаты россиян, предназначенные для накопления, направляются в страховую часть пенсионной системы, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам.

Такая норма должна была действовать до 2021 года.

В прошлом году президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о «заморозке» накопительной пенсии в 2022-м, предложив тем самым продлить эту меру до конца 2023 года. В конце сентября документ внесли в нижнюю палату парламента.

Как подчеркивается в пояснительной записке, это не уменьшит «объем пенсионных прав застрахованных лиц».

В свою очередь, в финансово-экономическом обосновании сказано, что реализация законопроекта приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в бюджет ПФР на 669,3 млрд рублей.

Инициативу уже положительно оценили в комитете Госдумы по труду и социальной политике.

ИА «Башинформ»
Теги: заморозка, пенсии
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