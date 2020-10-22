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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

3 800 медиков Башкирии, лечащих больных с COVID-19, получат чайные наборы и сладости

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

Сегодня региональное отделение «Единой России» запустило акцию «С заботой о врачах». Порядка 3 800 продуктовых наборов к чаю получат медработники, которые лечат пациентов с COVID-19 в 29 больницах республики. Первая партия сладких наборов сегодня отправилась в инфекционную больницу №4. Там работает 293 сотрудника медперсонала. Продуктовые наборы им передал руководитель регионального отделения «Единой России» Рустем Ахмадинуров вместе с ребятами, которые работают в волонтерском центре «Наша забота». По его словам, в первую очередь это даже не материальная, а моральная поддержка для врачей, которые работают в очень сложных условиях, практически на износ. В наборы включили чай, кофе, сладости, конфеты.

«Эти наборы получат порядка 3800 медработников, которые сегодня лечат больных коронавирусной инфекцией. Завтра мы отправим очередную партию в больницы Уфы, в субботу — в новый инфекционный госпиталь рядом с Зубово, на следующей неделе наши автомобили разъедутся по больницам республики. Хочу подчеркнуть, что это будет не просто техническая передача наборов, мы будем общаться с представителями ковид-госпиталей, узнавать, какие у них есть вопросы. При региональном отделении мы также открыли специальную линию для социально-психологической помощи медработникам. В этот сложный период мы хотим передать нашу благодарность врачам и медсестрам от всех жителей республики», — сказал Рустем Ахмадинуров.
Он отметил, что продуктовые наборы будут передаваться с соблюдением всех санитарных норм, мер предосторожности и социальной дистанции.
«На нашу просьбу откликнулись многие, первые продуктовые наборы сформировала наша региональная торговая сеть «Байрам». Завтра подключается Башкирская торговая ассоциация. Свои услуги предложил и «Башпотребсоюз». Недостающие средства для формирования продуктовых наборов выделит и партия. Ближе к новому году хотим организовать еще один онлайн-концерт в поддержку наших врачей и показать, что мы с ними рядом. На это и направлена наша акция «С заботой о врачах», — подчеркнул руководитель регионального отделения «Единой России».

Азат Гиззатуллин
Теги: волонтерство, Единая Россия, COVID-19, врачи
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