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Правительство продлило программу льготной ипотеки

ПОЛИТИКА

Российское правительство продлило программу льготной ипотеки под 6,5% до 1 июля 2021 года, сообщают vesti.ru со ссылкой на заявление премьер-министра Михаила Мишустина.

Изначально предполагалось, что эта программа завершится 1 ноября. Благодаря ей удалось существенно поддержать строительную отрасль, отмечают эксперты.

Льготная ипотека позволит примерно 600 тысячам семей улучшить свои жилищные условия и принесет к июлю следующего года в российскую экономику 1,8 трлн рублей.

До конца года улучшить свои жилищные условия с помощью льготной ипотеки под 6,5% смогут около 152 тысячи семей. ожидается, что в экономику страны поступит около 300 млрд рублей.

Ранее с предложением продлить программу льготной ипотеки на покупку квартир в новостройках до июля 2021 года выступил президент России Владимир Путин.

Программа стартовала в апреле 2020 года. За это время в целом по стране выдано 220 тысяч кредитов на 630 млрд рублей, сказал Михаил Мишустин, при этом он подчеркнул, что более 90% всех кредитов в России на новостройки выдано именно по этой программе.

Льготная ставка действует весь срок кредита, максимальный срок – 30 лет.

Если рыночная ставка превышает 6,5%, то государство доплачивает банкам-участникам программы. Изначально льготный кредит можно было взять для покупки жилья стоимостью до 3,5 млн рублей в регионах и 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге.

Затем этот предел увеличили – до 12 млн рублей жителям Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, и до 6 млн рублей — жителям остальных регионов страны.

Вскоре правительство снизило размер первоначального взноса льготной ипотеки с 20% до 15%.

ИА «Башинформ»
Теги: льготная ипотека
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