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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии назначили главного архитектора

ПОЛИТИКА
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии назначили главного архитектора Фото: ИА «Башинформ»

Исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Башкирии Рамзиль Кучербаев ﻿назначен главным архитектором республики. Информация об этом содержится в опубликованном на официальном портале правовой информации Положении о Градостроительном совете РБ.

﻿Согласно документу, в состав Совета вошли премьер-министр Башкирии Андрей Назаров, замруководителя администрации главы РБ Ринат Баширов, вице-премьеры Раиф Абдрахманов и Борис Беляев, замминистра строительства и архитектуры РБ Артем Ковшов, председатель Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору Ильдар Шафиков, главный архитектор Уфы Олег Байдин и другие. ﻿Председатель Совета — глава республики Радий Хабиров.

Ранее «Башинформ» сообщал, что ﻿в республике появится Градостроительный совет Башкортостана, который будет заниматься вопросами, связанными с жилищным строительством, градостроительной концепцией, защитой памятников культуры и многими другими вопросами. Глава Башкортостана Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве сказал, что его к созданию этого органа подтолкнула, в том числе, ситуация, связанная со строительством дома на улице Шота Руставели в Уфе.

ИА «Башинформ»
Теги: главный архитектор, градостроительный совет
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