Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 77.77 ↓

EUR 91.56 ↓

21 октября Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе умер бывший начальник Госжилинспекции Анатолий Дягилев

ПОЛИТИКА

На 75-м году жизни в Уфе скоропостижно скончался бывший начальник инспекции государственного архитектурно-строительного надзора Башкирии Анатолий Дягилев. Официальная причина смерти не сообщается.

Профессиональный путь Анатолий Иванович начал в Салавате, в 1963 году устроившись электромонтером в городское управление электросетей. На предприятии он поднялся до должности начальника. В 1984 году он стал заместителем министра водного хозяйства республики. После возглавлял Управление капитального строительства региона. С 2001 по 2006 годы работал начальником Инспекции Государственного архитектурно-строительного надзора администрации города Уфы.

«Он уделял большое внимание контролю качества при строительстве жилья. Знание тонкостей строительного дела, эрудиция, способствовали ему при решении сложных вопросов связанных с застройкой города и в руководстве Инспекцией ГАСН», — говорится в некрологе.

За время активной трудовой деятельности Анатолий Дягилев награжден знаком «Почетный строитель России», «Почетный работник топливно-энергетического комплекса России», присвоено почетное звание «Заслуженный строитель Республики Башкортостан», «Заслуженный строитель Российской Федерации».

ИА «Башинформ»
Теги: Госкомитет по жилищному и строительному надзору
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Уфе скончалась популярная эстрадная певица Бибисара Азаматова
В Уфе накануне своего дня рождения скончалась популярная эстрадная певица Бибисара Азаматова. Как сообщили коллеги, она проходила лечение в ковид-госпита
Радий Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с COVID-19
Глава Башкортостана Радий Хабиров внес очередные изменения в указ о введении режима «Повышенная готовность». В обновленном документе, размещенном на офиц
Предпринимателей Башкирии бесплатно научат, как увеличить продажи
В уфимском коворкинге «Фабрика будущего» 23 октября в онлайн- и офлайн-форматах пройдет конференция для предпринимателей «Бизнес24». Об этом сообщили в
ФК «Уфа» показал лучший балл Fair Play по итогам матча с «Локомотивом»
В Российской Премьер-лиге подсчитали баллы Fair Play 11-го тура. Лучший показатель у футбольных клубов «Уфа» и «Ростов». Башкирская команда провела пер
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть