В Уфе умер бывший начальник Госжилинспекции Анатолий Дягилев

На 75-м году жизни в Уфе скоропостижно скончался бывший начальник инспекции государственного архитектурно-строительного надзора Башкирии Анатолий Дягилев. Официальная причина смерти не сообщается.

Профессиональный путь Анатолий Иванович начал в Салавате, в 1963 году устроившись электромонтером в городское управление электросетей. На предприятии он поднялся до должности начальника. В 1984 году он стал заместителем министра водного хозяйства республики. После возглавлял Управление капитального строительства региона. С 2001 по 2006 годы работал начальником Инспекции Государственного архитектурно-строительного надзора администрации города Уфы.

«Он уделял большое внимание контролю качества при строительстве жилья. Знание тонкостей строительного дела, эрудиция, способствовали ему при решении сложных вопросов связанных с застройкой города и в руководстве Инспекцией ГАСН», — говорится в некрологе.

За время активной трудовой деятельности Анатолий Дягилев награжден знаком «Почетный строитель России», «Почетный работник топливно-энергетического комплекса России», присвоено почетное звание «Заслуженный строитель Республики Башкортостан», «Заслуженный строитель Российской Федерации».