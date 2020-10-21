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21 октября Среда

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Ушел из жизни экс-председатель ЦИК Башкортостана Рамиль Мазитов

ПОЛИТИКА

В Уфе на 64-м году после болезни ушел из жизни экс-председатель ЦИК Республики Башкортостан, директор Башкирского колледжа сварочно-монтажного и промышленного производства Рамиль Мазитов.

Рамиль Гиниятович Мазитов родился 13 апреля 1957 года в деревне Верхнее Сазово Кугарчинского района Республики Башкортостан. Окончил Стерлитамакский педагогический институт. Трудовой путь начал директором Максютовского СДК Кугарчинского района.

Работал завучем Новониколаевской школы, директором Волостновской средней школы Кугарчинского района, заведующим Кугарчинского райотдела образования, начальником Кугарчинского районного управления народного образования.

В 2003 году был назначен главным специалистом отдела по гуманитарным вопросам и делам национальностей в Правительстве РБ.

В 2003 — 2008 годы возглавлял Кугарчинский район республики. В 2008 году стал председателем Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан.

В 2010-2018 — ректор Института развития образования Республики Башкортостан, с 2019 года — директор Башкирского колледжа сварочно-монтажного и промышленного производства.

Отличник просвещения РФ, Почетный работник общего образования РФ, заслуженный учитель РБ, кандидат политических наук.

Агентство «Башинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.

ИА «Башинформ»
Теги: утраты
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