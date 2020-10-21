Глава Башкирии обсудил с Михаилом Мурашко строительство нового ковид-госпиталя
Глава Башкирии обсудил с Михаилом Мурашко строительство нового ковид-госпиталя Фото: ИА «Башинформ»
Глава Башкирии Радий Хабиров обсудил с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко строительство нового ковид-госпиталя в Стерлитамаке, который планируется построить к 15 декабря.
Глава региона рассказал, что при строительстве медучреждения будет учитываться опыт возведения инфекционного центра в Зубово. Сообщается, что в новом госпитале будут также приёмно-диагностическое и операционное отделения, акушерско-гинекологический блок, бактериологическая лаборатория и общежитие на 40 мест.
Михаил Мурашко поддержал инициативу республики по строительству ковид-госпиталя. Руководитель региона пригласил министра принять участие в открытии учреждения.