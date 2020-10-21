Глава Башкирии обсудил с Михаилом Мурашко строительство нового ковид-госпиталя

Глава региона рассказал, что при строительстве медучреждения будет учитываться опыт возведения инфекционного центра в Зубово. Сообщается, что в новом госпитале будут также приёмно-диагностическое и операционное отделения, акушерско-гинекологический блок, бактериологическая лаборатория и общежитие на 40 мест.

Глава Башкирии Радий Хабиров обсудил с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко строительство нового ковид-госпиталя в Стерлитамаке, который планируется построить к 15 декабря.

ИА «Башинформ»

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