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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Помощников депутатов Госсобрания Башкирии ограничат в их полномочиях

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

Помощников депутатов Госсобрания Башкирии ограничат в их полномочиях Фото: Олег Яровиков

В Башкортостане определят статус помощников депутатов Госсобрания республики и поставят их работу в определенные рамки. Соответствующее поручение проанализировать нормативную базу и конкретизировать отдельные положения, касающиеся помощников депутатов, дал председатель парламента Константин Толкачев.

«Отдельные помощники депутатов порой начинают махать корочками, ощущают себя полноценной политической фигурой и допускают злоупотребление положением, – сказал Константин Толкачев. – Они могут напрямую обращаться в прокуратуру, в другие структуры, выходя за те полномочия, которые установлены для них действующим законодательством. Такое поведение помощников дискредитирует самого депутата и бросает тень на парламент в целом. Нужно поставить их в определенные рамки».

ИА «Башинформ»
Теги: Госсобрание Башкортостана
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