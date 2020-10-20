Помощников депутатов Госсобрания Башкирии ограничат в их полномочиях
Помощников депутатов Госсобрания Башкирии ограничат в их полномочиях Фото: Олег Яровиков
В Башкортостане определят статус помощников депутатов Госсобрания республики и поставят их работу в определенные рамки. Соответствующее поручение проанализировать нормативную базу и конкретизировать отдельные положения, касающиеся помощников депутатов, дал председатель парламента Константин Толкачев.
«Отдельные помощники депутатов порой начинают махать корочками, ощущают себя полноценной политической фигурой и допускают злоупотребление положением, – сказал Константин Толкачев. – Они могут напрямую обращаться в прокуратуру, в другие структуры, выходя за те полномочия, которые установлены для них действующим законодательством. Такое поведение помощников дискредитирует самого депутата и бросает тень на парламент в целом. Нужно поставить их в определенные рамки».